To personar ved operasjonssentralen i politiet skal i avhøyr etter at ei 13 år gamal jente døydde under barnevernet si omsorg.

Det var Bergensavisen som først omtalte saka.

13-åringen vart funnen død rundt midnatt til 30. april. På det tidspunktet var ho sakna frå ein barnevernsinstitusjon i Bergen, der dei tilsette varsla politiet.

Trass i fleire telefonar der institusjonen var uroa for jenta, sette ikkje politiet i gang operative tiltak.