Speedglider i fjellvegg på Voss

Nødetater rykker ut til en luftsportsulykke hvor en speedglider har skal ha truffet en fjellvegg på Voss. Det melder Vest politidistrikt. Personen skal være bevisst. Luftambulanse og SAR Queen er på vei til stedet. Politiet prioriterer nå å sikre og få personen ned.

– Vedkommende skal være i fjellet, så vi må jobbe litt med å koordinere hvordan vi skal få vedkommende ned, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt, Terje Magnussen.

Han forteller at de har ressurser på bakken, men at de trenger helikoptrene for å få vedkommende ned.