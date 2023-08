Sparka apoteksjef får 1,2 millionar av helseføretaket

Sjukehusapoteka Vest betalar den sparka sjukehusapoteksjefen Pål Espen Johannessen 1,18 millionar kroner, tilsvarande eitt års etterløn. Det skriv BT.

Partane har vore i konflikt etter at Johannessen slo alarm om fleire forhold ved helseføretaket.

I juni måtte Johannessen gå på dagen, ei avgjerd han stilte seg heil uforståande til.

Avtalen om etterløn kom fram under eit meklingsmøte mellom partane i Hordaland tingrett. Avtalen inneber ifølgje avisa også at Johannessen seier frå seg moglegheita for å krevje jobben sin tilbake.