Sparebanken Sogn og Fjordane kjøper seg inn i SpareBank 1

Sparebanken Sogn og Fjordane investerer 630 millionar for å bli medeigar i SpareBank 1-alliansen.

– Dette er ei strategisk investering for å sikre at vi styrkar grunnmuren til banken. Lokalt eigarskap vil vere som før. Det same gjeld målforma (nynorsk), seier administrerande direktør Trond Teigene.

SpareBank 1-alliansen er Norges største bankallianse. Sparebanken Sogn og Fjordane blir den 14. medeigaren.