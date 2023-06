Spansk sjonglør tok ein spansk ein på Danmarksplass

Dansemysteriet i Bergens travlaste vegkryss er løyst. Vest politidistrikt skriv på Twitter:

«Sjongløren frå Danmarksplass (27 år) har nyleg kome frå Spania for å søkja jobb. Han pleidde å sjonglera i vegkryss i heimlandet, då bilistane gjerne gav nokre slantar.»

Politiet har no forklart mannen at dette ikkje fungerer her, med hovudfokus på at dette var farleg, at han var til hinder, og at nordmenn ikkje har særleg med småmyntar på seg.

Fleire politipatruljar drog til staden då dei for ein time sidan fekk melding om at «ein mann dansar, dirigerer eller hoppar midt i Danmarksplasskrysset» i ettermiddagsrushet.

