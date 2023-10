Sp og Rødt i Ullensvang inngår valgteknisk avtale

Ullensvang Senterparti og Rødt Ullensvang har inngått en valgteknisk avtale. Det skriver partiene i en pressemelding.

Avtalen er inngått i forkant av det konstituerende møtet i det nye kommunestyret onsdag 18. oktober. I pressemeldingen skriver partiene at de støtter Laila Margrethe Lindskog-Lund (Sp) som ordfører og Terje Kollbotn (Rødt) som varaordfører.

Senterpartiet ble det største partiet i Ullensvang, men fordi Arbeiderpartiet inngikk et valgteknisk samarbeid med Høyre, INP, KrF og SV fikk Roald Aga Haug (Ap) bli sittende som ordfører.

– Vi har respekt for at de signerte valgteknisk samarbeid på valgnatten, dersom de vil gjennomføre det. I avtalen står det uttrykkelig at dette er et rent valgteknisk samarbeid, og at de vil arbeide for politisk samarbeid. Det er foreløpig ikke etablert en politisk felles plattform mellom partiene, sier Terje Kollbotn i Rødt Ullensvang.

På tross av dagens pressemelding, er det mest sannsynlig at Aga Haug får fortsette som ordfører i Ullensvang, ifølge Kollbotn.

– Det vi prøver på er å bygge opp en bredere allianse for å etablere et bredere flertall. Med dette samarbeidet har vi fått en jevnere uttelling i forskjellige viktige utvalg enn det Sp og Rødt ville fått hver for seg, sier Kollbotn.

– Vi vil komme med konkrete tilbakemeldinger på hvilke verv vi nå har krav på, avslutter han.