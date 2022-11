Sophie Elise om «badelandgate» i Lustrabadet: – Vi tenkte ikke så mye

– Vi blir invitert på et badeland. Så blir det litt skandale fordi vi var der og drakk alkohol og røykte sigaretter utendørs, starter Isachsen med.

Lustrabadet i Sogn åpnet nylig opp døra for Isachsen og venninnene Nora Haukland og Maria Wang Brandt.

– Det var så gøy og inspirerte meg til å leie et helt badeland hvis man får lov til å gjøre sånn med drikke og alt, sier hun. Foto: NRK

NRK har på flere måter forsøkt å stille spørsmål til influenseren om hendelsen, men har ikke lyktes i å få svar. NRKs nyhetsredaksjoner er uavhengig NRK podkastproduksjon.

Lokalbefolkningen i Luster reagerte kraftig da Isachsen la ut bilder fra festingen på badeland.

Instagram-postene avslørte vin, røyk og nakenbading etter stengetid.

I podkasten sier Isachsen at hun ble tilbudt drikke:

– Det å kunne være der i fred, det var så deilig. Vi var allerede litt fulle og når man blir tilbudt litt drikke, så... Det var i hvert fall ingen betalt reklame inne i bildet. Det kan jeg avkrefte med en gang, sier Isachsen i podkasten.

Vil ikke kommentere video

På Instagram-historien til Nora Haukeland, som er kjæresten til Marius Høiby, ble det publisert video av musserende vin i Garderoben.

Sophie Elise i garderoben til Lustrabadet. Skjermvideo er tatt av Nora Haukelands profil på Instagram. Du trenger javascript for å se video. Sophie Elise i garderoben til Lustrabadet. Skjermvideo er tatt av Nora Haukelands profil på Instagram.

NRK har stilt spørsmål til daglig leder Monsen om opphavet til alkoholen i garderoben.

Han skriver at han ikke ønsker å gi flere kommentarer ut over pressemeldingen som ble sendt tidligere denne uka.

Der sa han at besøket innebar markedsføring, og at de nå vil evaluere hvordan de vil promotere seg i fremtiden. I etterkant av bråket har Lustrabadet gått ut med at det ikke var betaling for oppdraget eller krav om å publisere noe.

Tidligere har han sagt til NRK at det ikke ble oppdaget at det var alkohol i badet «før det var for sent».

Monsen fortalte da at det skal ha blitt helt ut en nesten full rødvinsflaske, men ble på dette tidspunktet ikke spurt om den musserende vinen i garderoben.

Sophie Elise Isachsen drakk tilsynelatende rødvin i badet. Dette har mange reagert på. Foto: Skjermbilde: @sophieelise / Instagram

– Ikke noe å bli sur for

Isachsen sier at hun ikke synes besøket er grunn til å bli sur.

– Jeg føler at man skal overholde reglene, og at vi ikke tenkte så mye. Men jeg føler også at det ikke er noe å egentlig å bli sur for. Hvis det ikke hadde vært en kjendis som hadde gjort det, så hadde det ikke fått reaksjoner, sier Isachsen.

Hun forteller at det kan være ubehagelig å være i et badeland i ordinære åpningstider, fordi hun opplever at mange tar bilder av henne.

– Ikke for å være prinsesse på en stol, men jeg synes det er vanskelig å være i badeland og bli tatt bilde av i garderoben naken, sier influenseren.

Hun er fornøyd med kvelden.

– Det var alt i alt en av de beste kveldene jeg har hatt i mitt liv, sier hun.

Sophie Elise Isachsen har ein podkast i NRK radio.