Sønn tiltalt for å ha drept foreldrene på Sotra

Mannen er tiltalt for å knivstukket begge foreldrene gjentatte ganger ved deres hjem på Kolltveit på Sotra utenfor Bergen natt til 27. juni 2019.

Per Arne Ormehaug (67) og Siri Helen Johannesen (66) ble stukket med kniv og døde kort tid etter av skadene de ble påført.

Spylte oppkjørselen

Drapet skal ha skjedd utenfor inngangsdøren, men de ble senere flyttet til garasjen. Den tiltalte skal ha spylt oppkjørselen og byttet klær.

– Det ble funnet rester av blod på stedet, selv om oppkjørselen var spylt, sa politiadvokat Sven Arne Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt til NRk etter drapet.

41-åringen har hatt langvarige psykiske problemer og var innlagt på psykriatisk klinikk på Sandviken sykehus fort tid før drapene.

Helsetilsynet åpnet raskt tilsyn med Helse Bergen etter å ha blitt varslet om saken.

– Arbeidet er i siste fase. Rapporten fra vil komme om kort tid, opplyser kommunikasjonsdirerktør Nina Vedholm i Helsetilsynet til NRK.

Hørte skrik

Pårørende ringte ambulansen og fortalte at de var urolige for tiltalte. I utgangspunktet mistentke de ikke er kriminell handling.

Da nødetatene kom fram til stedet, ble han pågrepet etter at han forklarte politiet at han hadde tatt livet av foreldrene sine. Han pekte selv ut hvor foreldrene lå.

Vitner i nærheten har fokrlart at de hørte skrik og skrål under drapsnatten, men at de ikke oppfattet at noen var i fare. De tenkte at støyen kom fra en fest.

Politiet beslagla flere kniver etter drapet.