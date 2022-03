Sønn siktet for å ha drept sin far i Bergen

Rett før klokken 17 i dag fikk politiet melding om en voldsepisode på Vestkanten kjøpesenter i Bergen.

En mann i 50-årene ble fraktet til sykehus og politiet fikk melding ved 17.30-tiden at mannen døde av skadene.

En kvinne, i 50-årene, var også involvert og fikk helsehjelp på stedet. Hun skal ikke være alvorlig skadet, melder politiet.

Den avdøde mannen og den skadde kvinnen var gift. Siktede er sønn av den avdøde mannen.

Vekter pågrep siktede

Politiet melder at en vekter ved Vestkanten pågrep en mann i 30-årene på Vestkanten fredag ettermiddag, umiddelbart etter hendelsen. Vekteren holdt kontroll på mannen til politiet kom til stedet.

Mannen er siktet for drap og sitter nå i varetekt på politihuset i Bergen. Kvinnen er fraktet til legevakt. Hun er våken og bevisst.

Politiet vet ikke hvor mange ganger de to har blitt stukket med kniv.

– Jeg vil anta at det er flere steder på kroppen, sier han.

En vekter kom raskt til stedet og fikk kontroll på gjerningspersonen.

– Jeg kan bekrefte at vår vekter fikk kontroll på personen, holdt kontroll på denne og overlot han til politiet da patruljen kom, bekrefter kommunikasjonsdirektør i Avarn Security, Ådne Mauritzen.

Flere vitner til hendelsen

Politiet vet ikke om det var en foranledning til voldepisoden. De vet heller ikke om det er en relasjon mellom de involverte.

Den alvorlige voldsepisoden ble meldt før klokken 17 fredag.

Det skal ikke være flere skadde personer.

Knivstikkingen skjedde i parkeringsanlegget i senteret.

– Det var flere som fikk med seg dette, som så at det var en mann som drev og knivstakk, sier Dahl-Mikkelsen.

Åstedet er sperret av. Mistenkte er tatt med inn for avhør.

Et vitne sier til NRK at hun så en kvinne med blod på seg som skrek, og at én person ble fraktet bort med båre.

KNIVSTIKKING: En person ble stukket med kniv på kjøpesenteret Vestkanten fredag ettermiddag.

– Veldig trist

Senterdirektør Rolf Tvedte bekrefter at voldshendelsen skjedde i parkeringsområdet, ikke inne på senteret.

– Det er veldig trist at slikt skjer, og vi har satt i gang vår beredskap. Det er vekter på stedet og vi følger varslingsrutinene våre, sier Tvedte.

Ingen ansatte ved senteret er involvert i hendelsen.

– Vi har ingen indikasjon på at dette har noe med oss å gjøre, men politiet er på stedet for å nøste i detaljene, legger Tvedte til.

– Er trent for å vurdere

Mauritzen i Avarn Security kjenner ikke til hendingsforløpet rundt knistikkingen, men sier at vekteren deres kom uskadd fra hendingen. Han viser til politiet for ytterligere kommentarer.

– Men på generelt grunnlag kan jeg si at våre vektere er trent for å håndtere og vurdere om det er risikofritt å gå inn i slike situasjoner, sier han.

– Er det fare for liv og helse, så skal en avvente til politiet kommer, avslutter han.

FLERE VITNER: Det var flere vitner til knivstikkingen på Vestkanten storsenter fredag ettermiddag. En person er alvorlig skadd. Foto: Benjamin Dyrdal / NRK