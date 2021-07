Sondre kom ikkje inn på nærskulen – må flytte på hybel

– Eg måtte dobbelsjekke om det faktisk stemde det som sto der, og var sikker på at det var feil, seier Sondre Hansen Kriken.

Til hausten ville han byrje på studiespesialiserande på Hafstad Vidaregåande skule i Sunnfjord.

Med fire i snitt var han sikker på at han ville kome inn. I fjor var det nok med 33,7 poeng etter tredje inntaksrunde.

Likevel heldt det ikkje heile vegen inn for Sondre, som no må førebu seg på å flytte på hybel for å gå på skule i ein anna kommune enn der foreldra bur.

– Viktig at elevane tenkjer seg godt om

Opplæringslova seier at alle rett til å kome inn på eitt av tre ynske. Sondre sette skulen i nabokommunen på tredje plass på lista si, utan å tenkje så mykje over det.

– Om eg visste at snittet var så høgt, hadde eg gjort ting annleis. Men det er lett å vere etterpåklok, seier han.

Karianne Torvanger (Ap) er leiar for hovudutval for opplæring og kompetanse hjå Vestland fylkeskommune.

– Det er viktig at elevane tenkjer seg godt om. Korkje fritt skuleval eller nærskuleprinsippet gir garanti for at elevar får innfridd førstevalet sitt, seier ho.

I mellomtida har også ordføraren i kommunen, Olve Grotle (H) meldt seg på.

– Her er for få plassar på studiespesialiserande. Dette må på plass før skuleåret startar, seier han til lokalavisa.

INGEN GARANTI: - Korkje fritt skuleval eller nærskuleprinsippet gir garanti for at elevar får innfridd førstevalet sitt, seier Karianne Torvanger (Ap). Foto: Brit Jorunn Svanes / NRK

Nye regler frå neste år

Til grunn for striden ligg ein større politisk debatt om skulestruktur og kva slags system for skuleval som eigentleg er det beste.

Spørsmålet kan samanfattast slik: Bør elevar mellom 16 og 19 år ha eit opptakssystem som liknar på systemet i grunnskulen, der nærskuleprinsippet er nedfelt i lova?

Eller eit system som liknar litt meir på Samordna opptak for universitet og høgskular, der opptaksområdet er heile landet?

Fram til no har det vore opp til dei ulike fylkeskommunane sjølv å bestemme korleis reglene for dei vidaregåande skulane skal vere.

Men i juni sa regjeringa at fylkeskommunane enten må ha fritt skuleval i heile fylket, eller fritt skuleval innanfor fastsette inntaksområde.

Planen er at dei nye reglene trer i kraft frå og med våren neste år.

– Dette vil gi framtidas søkjarar til vidaregåande opplæring større fridom til å sjølv velje kva for ein skule dei skal gå på, sa kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) då ho la fram planen.

FRITT SKULEVAL: Men i juni sa regjeringa ved Guri Melby (V) at fylkeskommunane enten må ha fritt skuleval i heile fylket, eller fritt skuleval innanfor fastsette inntaksområde. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Ni av ti kjem inn

– Ingen system for skuleval er perfekte. Men karakterbasert opptak er best, skriv Kristin Clemet, tidlegare utdanningsminister no leiar i tankesmia Civita i Aftenposten.

Hans Fredrik Grøvan er utdanningspolitisk talsperson for KrF. I Politisk kvarter på NRK 23. juni sa han at regjeringa forsøker å løyse eit problem som ikkje finst.

– I dag er det jo faktisk sånn at meir enn 90 prosent av elevane får sitt førsteønske oppfylt. Så problemet er jo faktisk konstruert.

Faktisk.no har faktasjekka påstanden og kom fram til det same: «Rundt ni av ti kjem inn på førsteønsket på vidaregåande.»

Dei støttar seg på tal frå SSB og Utdanningsdirektoratet. Ein rapport frå Nordisk institutt for studiar av innovasjon, forsking og utdanning (NIFU) viser det same.

Illustrasjon: Faktisk.no

Ap, Sp og SV har varsla at dei vil avlyse fritt skoleval i god tid før det er tenkt innført: ved elevinntaket i 2022.

Lars Nehru Strand: «KrF har et stort behov for å markere avstand til sentrale regjeringsvedtak som fritt skoleval.»

KONSTRUERT PROBLEM: – Meir enn 90 prosent av elevane får sitt førsteønske oppfylt. Så problemet er konstruert. seier Hans Fredrik Grøvan, utdanningspolitisk talsperson for KrF. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Nye studiespesialiserande klassar

– Vi må sjå på om det er mogleg å opprette ei ekstra klasse, seier Åsmund Berthelsen (SV), nestleiar i Hovudutval for opplæring og kompetanse i Vestland fylkeskommune.

Han viser til ynsket om å opprette ein ny klasse for studiespesialisering (tidlegare: «allmennfagleg linje») ved Hafstad vidaregåande skule.

– Men det er ikkje så lett med tanke på økonomi og om skulen har kapasitet, seier han.

Seksjonsleiar for opplæring og kompetanse i Vestland fylkeskommune, Øivind Høines, seier det er teoretisk mogleg å opprette ei ekstra klasse, men det er ein rekke faktorar som må på plass.

– Men generelt kan ein seie at det er færre praktiske utfordringar knytt til å opprette nye studiespesialiserande klassar enn yrkesfag, seier han.

