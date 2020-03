Sondre blir korona-hetset på gaten og i skitrekket: – Tør ikke gå ute alene

21-åringen fra Bergen er sjokkert over hetsen han opplever i skiferiebyen Schladming i Østerrike, hvor han er på skoletur sammen med medelever fra Hardanger folkehøgskule.

– Folk peker, sender rare blikk og flytter seg vekk fra meg. Da jeg satt i en gondol, tok en tysk mann bilde av meg, viste til kompisen sin, pekte og snakket om koronaviruset, forteller Lervik, som er adoptert og har vokst opp i Norge.

– Når jeg står på ski og har brillene oppå luen, slik at øynene mine er synlige, skriker folk «Korona, korona» til meg fra stolheisen. Jeg skjønner ikke hva de vil oppnå. Men når jeg går sammen med folk som er hvite i huden, da er det visst greit, sier han.

Koronavirus (covid-19) Ekspandér faktaboks Koronavirus er en stor familie med virus som kan gi luftveissykdommer. Noen kan være dødelige, andre mindre alvorlige. Tidligere kjente koronavirus er mers og sars. Koronaviruset som ble oppdaget i Wuhan i Kina i desemember 2019 er en ny versjon av disse, og omtales derfor noen ganger som det nye koronaviruset. Sykdommen som oppstår kalles covid-19. Koronavirusene smitter mellom dyr og mennesker og mennesker og mennesker. Viruset er et såkalt RNA-virus. Det betyr at genmaterialet består av RNA i stedet for DNA, og gjør at viruset sprer seg raskt og mutasjoner forekommer hyppigere. Mers hadde en dødelighet på 35 prosent, sars på 10 prosent. Til sammenlikning hadde svineinfluensa en dødelighet på 0,02 prosent og ebola 50 prosent. (Skilde: Verdens helseorganisasjon)

Frykter å bli utsatt for vold

Men det er langt fra bare i skiparadiset i Østerrike han blir sjikanert. Også hjemme i Bergen har han de siste ukene vært nødt til å tåle peking, tilrop og at folk på overtydelig vis prøver å unngå å komme i nærheten av ham.

– Går jeg på bussen, så flytter folk seg vekk fra meg veldig raskt. Spesielt hvis jeg skulle nyse, sier Lervik.

Nå er det blitt en så stor påkjenning at han ikke lenger tør bevege seg utendørs uten følge. Bergenseren frykter utseendet hans kan føre til at noen griper til vold.

– Jeg føler meg ikke trygg lenger. Her i Østerrike tør jeg ikke være med på afterski eller gå ut og handle alene, for jeg er redd noen skal få feile tanker i hodet og slå meg ned. Derfor har jeg alltid minst én kompis med meg når jeg går ut, sier Lervik.

– Tror du det ligger rasisme bak?

– Nei, jeg tror det handler mest om frykt og uvitenhet. Jeg har opplevd rasisme før, men dette er annerledes. Folk er redde og vet det startet i Asia og Kina, så noen skjærer vel alle over én kam.

RYSTET: Lærer Trond Olsen (t.h.) på Hardanger folkehøgskule er med på turen til Østerrike og er mektig provosert over det Sondre Lervik er blitt utsatt for. Foto: Vetle Erlandssønn Wiencke / Privat

Lærer: – Blir utrolig provosert

Både medelever og lærere på turen har vært vitne til korona-hetsen mot Lervik. Lærer Trond Olsen sier han aldri har opplevd maken.

– Vi skjønner det ikke, og personlig blir jeg utrolig provosert. Samtidig skjønner jeg godt at Sondre trekker seg unna folk, for du vet aldri hvordan de reagerer. Så vi prøver å sørge for at han ikke havner i situasjoner hvor han er alene i en stolheis eller gondol, sier Olsen som er lærer på folkehøyskolens idrett & action-linje.

Her i Norge har det allerede kommet flere andre meldinger om korona-hets av mennesker med asiatisk utsende.

Tidligere denne uken fortalte Romsdals Budstikke at en 13 år gammel norsk jente som ble utsatt for både tilrop og vold i en skibakke i Molde.

Faren fortalte at rundt ti ungdommer på16-18 år skal ha kjørt etter henne, ropt blant annet «Here comes the corona» og kjørt så nært henne at hun falt. En av guttene skal også ha slått henne i ryggen med en skistav.

– Ugreie holdning ligger bak

– Dette er bare fryktelig trist å høre om. Sånt skal ingen måtte utsettes for, sier direktør for etat for helsetjenester i Bergen kommune, Brita Øygard.

Etaten har hørt om fenomenet fra andre steder, men Øygard sier hun ikke har fått rapporter om slike hendelser i Bergen tidligere.

– Frykt er nok litt av årsaken, men her ligger det også holdninger bak som ikke er greie, sier Øygard.

FORTVILER: Direktør for etat for helsetjenester i Bergen kommune, Brita Øygard, mener det er uakseptabelt at folk med asiatisk utseende skal oppleve slik hets. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Adopsjonsforum: – Tragisk

Daglig leder i foreningen Adopsjonsforum, Øystein Gudim, er enig i at hetsen skyldes mer enn bare frykt.

– Det fins en del folk som har en grunnleggende skeptisk holdning til alt som er utenlandsk, og så slår det gjerne ut i full blomst nå når man ser en person med asiatisk utseende.

Adopsjonsforum er kjent med at en del adopterte opplever rasisme i forskjellige grader i Norge.

Han karakteriserer Lerviks opplevelser og hetsen mot 13-åringen i Molde som «tragisk».

– Mange kinesere har allerede opplevd å bli uglesett etter at viruset ble kjent. Nå er det fare for at det rammer alle med asiatisk utseende. Å dømme folk ut fra utseende på den måten er helt ille, sier Gudim.