Nær 10.000 hjortevilt vart påkøyrde og drepne på norske vegar eller jarnbaner jaktåret 2021/2022. Det er det høgaste talet sidan 2017/2018, viser tal frå Statistisk sentralbyrå. Tal frå Smøla, Enebakk, Lyngen og Karasjok kommunar manglar.

Men langt frå alle melder frå om viltpåkøyrsler, slik ein skal gjere.

Og slik som vart gjort då Sondre Felde Ravnestad (16) krasja med ein hjort og vart kasta av lettmotorsykkelen i ei 80-sone i Sunnfjord.

Dette gjer du om du køyrer på ein hjort: Ekspandér faktaboks Ring 113 ved personskadar eller akutt behov for helsehjelp.

Set på naudblinken og sikre staden.

Sjå etter dyret i eller ved vegbana.

Ring politiet på 02800. For å unngå påkøyrsle av hjort eller andre dyr bør ein senke farta og vere varsam. Om ein hjort kryssar vegen er det store sjansar for at det kan kome fleire.

– Det var skikkeleg skummelt. Det skjedde så fort at et rakk ikkje å tenkje på det, fortel Ravnestad.

Ein motorsyklist er sårbar i trafikken. Frå 2002 til 2021 omkom 18 førarar i samanstøyt med hjortedyr. I same periode kom 276 førarar til skade. Det viser Statens vegvesen sin database (sjå tabell nedst i saka).

Jaktåret 2021/22 gav det nest høgaste tal av påkøyrd rådyr (grøn linje), hjort (blå) og elg (svart). Aldri før har det vore påkøyrd så mange rådyr. Foto: Statistisk sentralbyrå

Medan uheldige Ravnestad frykta alvorlege brotskadar og vart liggande i vegbana, ringde kameratane naudetatane – som igjen varsla viltnemnda.

Heldigvis kom 16-åringen frå det utan alvorlege skader. Han fekk berre skrubbsår.

Hjorten, derimot, døydde momentant av kollisjonen denne augustkvelden.

Fleire stikker av

Ettersøksjeger Stein Mortensbakke trur det er mørketal på hjortepåkøyrslar. Foto: Nikolai Akse Helgås / NRK

Hjortebestanden er i vekst mange stader, og trafikken er aukande. Det aukar også risikoen for uønskt samanstøyt mellom dei firbeinte og trafikantar på hjul.

Til no i år har Vest politidistrikt fått melding om 550 hjortepåkøyrslar. Det svarar til 2,3 meldingar i døgnet. Toppåret 2018 var tilsvarande tal tre.

Dei fleste viltpåkøyrslar skjer frå oktober til desember.

Ettersøksjeger i Sunnfjord kommune, Stein Mortensbakke, trur folk generelt er blitt flinkare til å melde frå om påkøyrslar etter at det kome med i køyreopplæringa.

– Men vi trur mørketala er ganske store. Spring hjorten av garde og det er lite skade på bilen, så trur eg mange køyrer vidare. Ein finn hjort seinare som er død, seier han.

Eit dyr kan gå i fleire døgn før det døyr av skadane etter ei påkøyrsle.

– Alle kan vere uheldige, men ...

Både dyrevelferdslova og trafikklova slår fast at ein skal varsle politiet på 02800.

Dei varslar igjen viltnemnda og andre naudsynte aktørar.

Det er ikkje straffbart å køyre på eit dyr.

– Alle kan vere uheldige, men det er straffbart å ikkje frå om du er uheldig. Der er det ein heilt ufråvikeleg regel om at du har plikt til å melde frå, seier ettersøksjeger i Sunnfjord kommune, Stein Mortensbakke.

Den forlatne hjorten måtte avlivast på staden. Foto: Jøte Toftaker / NRK

For nokre veker sidan rykte han ut og fann ein hardt skada hjort like ved vegbana i Redalen i Sunnfjord. Det viste seg at dyret hadde to brot i ryggen og indre bløding. Lite er meir provoserande for Mortensbakke.

– Dyret leid og måtte avlivast umiddelbart. Det er straffbart å ikkje melde frå når du har køyrt på eit dyr, seier Mortensbakke.

Skal på vegen att

Lettmotorsykkelen fekk hard medfart i møtet med hjorten. Foto: Nikolai Akse Helgås / NRK

Medan møte med skogens konge, elgen, i verste fall også fører med seg personskadar, er det som regel bilen som tek støyten i møte med hjorten.

Det kan sjå smått ut, men tusenlappane får likevel hjul å gå på.

Mortensbakke har følgjande råd til dei som er uheldige:

– Sikre staden, set på naudblinken og få bilen ut av vegen dersom det har skjedd rett rundt ein sving. Sjå etter dyr i vegbana og i nærleiken – og ring politiet på 02800.

I Førde fekk Ravnestad seg ein støkk i samanstøyten, men han ynskjer seg tilbake på vegen att.

Lettmotorsykkelen er sendt til reparasjon.

– Nokre riper i lakken kan eg tole å køyre rundt med, seier 16-åringen.