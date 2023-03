Søndag må du stille klokken

Natt til søndag går vi fra normaltid, altså vintertid, til sommertid. – Skiftarbeidere, småbarnsfamilier og bønder er kanskje blant de som opplever klokkestillingen som mest utfordrende. Det positive er heldigvis at dette betyr lysere ettermiddager og at våren er rett rundt hjørnet, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).Som ansvarlig for Justervesenet er det næringsministeren som bestemmer hva som er riktig tid her i landet. Klokken stilles mellom klokka 2 og klokka 3 natt til søndag, dermed «mister» vi en time. Den får vi tilbake når klokka stilles tilbake til normaltid 29. oktober.