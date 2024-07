Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Solariumkjeden Sun2 hevder at solarium gir helsefordeler, inkludert forbedret hudkvalitet, færre rynker, mindre cellulitter og økt lykkefølelse.

Direktoratet for stråling og atomsikkerhet og Kreftforeningen advarer mot bruk av solarium på grunn av den økte risikoen for kreft.

Sun2 oppfordrer til solvett og advarer mot overdreven soling.

Norge er blant landene med høyest forekomst av hudkreft, og det har vært en økning i antall nye tilfeller av hud- og føflekkkreft.



– Som vanlig person vet man jo ikke hvem man skal høre på lenger når det gjelder solarium. Det kommer ny og motstridende forskning hver måned, føles det som. Da blir man jo forvirret, sier Alexander Ellefsen, som denne uken valgte å nyte naturlig sol i Nygårdsparken i Bergen sammen med en kompis.

Lokker med «helsegivende» behandling

Mens det er kjent at sollys gir kroppen D-vitamin, går den landsdekkende solariekjeden Sun2 enda lenger i sin markedsføring av kunstig soling.

«Solarium gir bedre helse» står det med store bokstaver på plakatene i solstudioets filial på Nesttun i Bergen.

Et annet oppslag både på vegg og firmaet nettsted lokker med «helsegivende og stimulerende behandling».

– Moderat bruk er veldig sunt

– Moderat bruk av sol både ute og i solarium er veldig sunt for helsen, sier fagansvarlig for solariekjeden Sun2, Ronny Rath Pedersen.

– Det er veldig godt dokumentert i den medisinske faglitteraturen at det er gunstig ved diabetes og det er gunstig ved høyt blodtrykk blant annet, hevder han.

Det siste nye er solarium med farget lys. Ifølge solariekjeden byr dette på en lang liste med helsefordeler. Blant annet skal det bidra til å bedre hudkvaliteten, gi færre linjer og rynker, mindre cellulitter og økt lykkefølelse.

Ronny Rath Pedersen i Sun2 er stolt over kjedens nye soltilbud og mener påstandene om helsegevinst er godt dokumentert. Foto: Christel Higraff / NRK

At soling i solarium kan være helsefremmende, tar de blant annet fra artikler fra tidsskrift som Anticancer Research og Public Health Nutrition.

Sun2 er ikke de eneste som skryter opp solarium på denne måten. Lege og forfatter Torkil Færø går også aktivt ut og oppfordrer folk til å ta solarium, da spesielt å bruke solariumene med farget lys for helsefordeler.

Mener fordeler ikke utlikner kreftfaren

Påstandene om helsegevinst er kontroversielle og bryter med de faglige rådene fra helsemyndighetene.

– Vi må ikke glemme at solarium er først og fremst UV-stråler, og at bruken av solarium er kreftfremkallende. Det er svært godt dokumentert, sier Lill Tove Nilsen, som er fagdirektør i Direktoratet for stråling og atomsikkerhet.

– At de legger til farget lys og påstår at det har mange positive effekter, vil ikke på noe vis kunne balansere ut den kreftrisikoen du har fra UV-strålene, sier Nilsen.

Slik reklamerer Sun2 for soling i solarium. Foto: Christel Higraff / NRK

Norge versting på hudkreft

Både strålevernmyndighetene og Kreftforeningen fraråder bruk av solarium på grunn av den økte kreftrisikoen.

Regionleder Geir Vangsnes i Kreftforeningen Vestland reagerer også på at solkjeden i sin markedsføring fokuserer sterkt på at solarium angivelig gir bedre helse.

– Det som er helt klart, er at man bør unngå solarium for å redusere risikoen for hudkreft, sier han.

Følger nøye med på UV-indeksen for å få mest mulig farge

Norge er blant landene med høyest forekomst av hudkreft.

Mens tallene på andre vanlige kreftformer peker nedover, har det vært en økning i antall nye tilfeller av hud- og føflekkreft også i år.

Dette på tross av mye fokus på forebygging som bruk av solkrem og gode solvaner de siste årene.

Geir Vangsnes i Kreftforeningen er ikke imponert over Sun2s markedsføring. Foto: Christel Higraff / NRK

Fem solråd Ekspander/minimer faktaboks Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og Kreftforeningen har saman med fagekspertar laga fem solråd: Avgrens tida i sterk sol Søk skygge Bruk klede, noko på hovudet og solbriller. Bruk rikeleg med solkrem, faktor 30 eller høgare. Ikkje bruk solarium

– Unngå overeksponering

Ronny Rath Pedersen i Sun2 oppfordrer også til solvett. På nettsidene deres advares det tydelig mot at overdreven soling kan føre til hudkreft.

– Vi er veldig tydelige på at det er viktig med rett bruk av sol. Aldri brenn deg, og ikke bli liggende timevis i solen, selv om du bruker solfaktor. Man må få et litt mer edruelig forhold til sol for å dra de positive vekslene. Overeksponering av sol er negativt, uansett om det skjer ute eller inne.

Med sol og sommer i Bergen, var det ingen kunder å få snakket med på Sun2-senteret på Nesttun da NRK besøkte stedet. I stedet flokker bergenserne til strender og parker.

Sluttet tvert med solarium

Tilbake i Nygårdsparken nyter Zara Cetnarowska solen sammen med en venninne. Hun forteller at hun pleide å bruke solarium for å bli brun. Nå har hun droppet det helt.

– Jeg innså at det er ganske farlig. Og det er egentlig ikke verdt det, for fargen varer ikke så lenge. I tillegg blir man jo litt avhengig, sier hun.

Mari Såtendal og Zara Cetnarowska nyter solen i Nygårdsparken i Bergen. Foto: Christel Higraff / NRK

Det både Sun2-sjefen og Kreftforeningen er enige om, er at man uansett må ta pauser fra solen og unngå å bli brent.

– Så enkelt er det faktisk, sier Ronny Rath Pedersen.