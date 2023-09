Soldat dømt for seksuelle overgrep på hyttetur – delvis frifunnet i lagmannsretten

En mann tidlig i 20-årene er dømt til fem måneder i fengsel for seksuelle overgrep under en hyttetur i fjor der soldater var samlet i privat regi.

Han ble først dømt til to år og ti måneder i fengsel i Hordaland tingrett for å ha utført seksuelle overgrep mot to unge kvinnelige medsoldater. I tillegg ble han dømt for å ha utført en seksuell handling uten samtykke mot en annen ung mann. Hendelsene skal ifølge dommen ha skjedd under samme hyttetur.

Mannen anket dommen til Gulating lagmannsrett, som frikjenner ham for å ha skaffet seg seksuell omgang ved vold eller truende adferd mot den ene kvinnen på bevisets stilling. Han trenger heller ikke betale erstatning til de to kvinnene. Dommen om seksuelt overgrep mot den andre kvinnen og den unge mannen blir stående, men fengselsstraffen blir redusert til fem måneder. Dommen ble avsagt med dissens.