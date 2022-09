Sokneprest arrestert for å ha kjøpt nakenbilete av 14-åring

Ein sokneprest vart i slutten av august pågripen, sikta for å ha kjøpt eit nakenbilete av ei 14 år gamal jente i Bergen, skriv BA. Mannen held til i ein annan del av landet og har i avhøyr erkjent straffskuld. Politiet utelukkar ikkje at det kan vera fleire fornærma og soknepresten er fengsla i to veker.