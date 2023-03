Søknader om løyve til lagring av CO2 i Nordsjøen

Olje- og energidepartementet har fått søknader frå fem selskap i samband med utlysinga av eit område i Nordsjøen knytt til lagring av CO2 på norsk kontinentalsokkel.

– Det er gledeleg med den store interessa det er for CO2-lagring på norsk sokkel. Det at vi jamleg får inn søknader om å kunngjere område og å lagre CO2 på desse områda viser at tildelingspolitikken vår fungerer etter hensikta, seier olje- og energiminister Terje Aasland.