Søker om 85 millioner kroner

Raftostiftelsen søker om 85 millioner kroner til utvidelse og oppgradering av Raftohuset. Det skriver stiftelsen i en pressemelding.

– Søknaden Raftostiftelsen har sendt til Kunnskapsdepartementet innebærer i praksis at dobbelt så mange elever kan besøke oss i løpet av skoleløpet. Vi ønsker å være et menneskerettighetshus for alle, sier Jostein Hole Kobbeltvedt, daglig leder i Raftostiftelsen.