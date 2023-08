Søk i sjøen ved Nøstet i Bergen

Det ble satt i verk et stort søk etter en person i sjøen ved Nøstet i Bergen i natt. Søket startet etter at det ble funnet klær og en mobiltelefon i området. Aksjonen ble avsluttet etter at politiet kom i kontakt med eieren av eiendelene.