– Me har snakka med eitt vitne som seier at han har plukka opp ein person og køyrt vedkomande til Rong, frå området der me søker, skriv politiet på X klokka 20.11.

Klokka 18.42 kom meldinga om ein sakna mann som ikkje hadde kome til rette etter bading ved Blomvåg i Øygarden.

Politi, brannvesen og hovudredningssentralen rykka ut.

– Fire personar har bada og det har vore tatt i bruk alkohol. Ein fjerde person har ikkje blitt gjort greie for. Fordi det var ein mogleg person i sjø sette me inn mykje ressursar, sa innsatsleiar i politiet, Kent-Ove Haaland, til Vestnytt.

Gjekk langs vegen

Skildringa av personen, som politiet fekk rundt klokka 20.00, stemte overeins med skildringa på personen som mogleg var i vatnet.

– Me har difor avslutta søket i sjøen, og forsøker no å lokalisere denne personen som vitnet har køyrt, skreiv politiet.

Klokka 20.25 melde politiet at dei hadde fått fysisk kontakt med mannen i nærleiken av der dei hadde søkt.

– Han gjekk langs vegen, oppegåande og uskadd, skreiv politiet.

Mannen blei funnen til slutt, gåande langs vegen. Foto: Oskar Rennedal / NRK

Rykka ut helikopter

Naudetatane har arbeidd på staden, med vitne, for å lokalisere siste stad vedkomande var sett. Det blei søkt både med båt og med hundepatrulje.

Det blei også søkt med båt etter den sakna mannen. Foto: Oskar Rennedal / NRK

Hovudredningssentralen sende helikopter.

– Politiet koordinerer arbeidet, men vi er på veg med eit helikopter for å søke etter personen i vatnet, sa Eivind Bø ved Hovedredningssentralen til Vestnytt.

Ein luftambulanse var også sendt ut, ifølge Bergens Tidende.