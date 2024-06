Søk etter savnet kvinne på Finse avsluttet

Leteaksjonen etter kvinnen som ble meldt savnet på Finse tirsdag er avsluttet. Det bekrefter politiet til NRK.

– Vi har sjekket ut det vi kan sjekke ut på nåværende tidspunkt, som er hensiktsmessige plasser å søke ut fra de opplysningene vi har, sier operasjonsleder Helge Blindheim.

Både helikopter, dykkere, hunder og bakkemannskap har vært involvert i søket, uten funn.

Kvinnen kom ikke hjem etter en tur med Bergenstoget.

Politiet sier at de ikke er helt sikre på om kvinnen gikk av toget på Finse, men at de nå går over i etterforskningsspor for å finne ut mer om den savnedes planer og bevegelser.

Politiet har tidligere uttalt at de er bekymret for at det har skjedd henne noe.