Sogningar svindla for 2 millionar kroner

Straffesaksansvarleg Sondre Lillebostad i politiet i Sogn seier dei samla har fått inn ei rekkje svindelsaker den siste tida i Sogn. – Så langt har vi samla kome opp i over 2 millionar kroner, seier han til NRK. Ifølge Sogn Avis blei eit par svindla i helga for 400.000 kroner. No åtvarar politiet folk om å gi frå seg kontoopplysingar og personnummer til uvedkommande.