Sognefjorden skal kartleggast

Havforskingsinstituttet er ute for å kartlegge fjordbotnen i Sognefjorden. Dette er ein del av verneprosessen for Sognefjorden, der fjorden vert kartlagt med båt og undervassdrone. Forskarane skal kartleggje Sognefjorden for viktig biologisk mangfald. Dei skal også lage ein modell, basert på kartleggingsdata, for å kunne føreseie kor det kan vere viktig naturmangfald.