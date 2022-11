Sognefjellet stengt på nytt

Det vart ei kortvarig opning for Sognefjellet. Etter å ha vore stengt på grunn av uvêr sidan sundag, opna fjellovergangen for trafikk igjen klokka 09.23 i dag. Kant ein time seinare er vegen no stengd på ny. Staten vegvesen melder at det blir ny vurderinga tysdag klokka 10.