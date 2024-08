Rekordsal frå norsk 1. divisjon – Baidoo seld til Haalands gamle klubb

Tidlegare i veka erfarte fleire medium at 18-åringen Edmund Baidoo stod føre ein overgang til austerrikske FC Salzburg.

Torsdag føremiddag stadfestar klubben at han er seld.

Prisen skal vere i sjiktet 40-50 millionar kroner, etter det NRK og andre medium har erfart.

– Økonomien i denne avtalen er så stor at det blei eit strategisk rett val å gjennomføre salet, skriv dagleg leiar Gisle Olsen i pressemeldinga.

Nettavisen melde også at det skal vere snakk om ein vidaresalsklausul på 15 prosent.

– Eit slikt stort sal frå ein 1. divisjonsklubb er spesielt. Eg trur nok dette kan vere tidenes dyraste i den divisjonen, sa NRKs fotballekspert og landslagssjef for Island, Åge Hareide, til NRK på tysdag.

Baidoo kom til Sogndal frå ghanesisk andredivisjon i vinter. Foto: Sondre Dalaker / NRK

– Salzburg er kjend for å plukke opp talent frå heile verda, men det er eit godt stykke arbeid frå Sogndal Fotball dersom dei klarar å få den summen, la han til.

Tidlegare i år tente Stabæk millionar i vidaresal då Gift Orban blei seld vidare frå Gent til Lyon.

Strategisk rett val

– Eg er skikkeleg spent. Det er ein draum som no blir oppfylt. Eg veit at klubben har utvikla masse gode spelarar i fleire år, seier Baidoo i pressemeldinga som FC Salzburg har sendt ut.

I pressemeldinga til Sogndal Fotball står det mellom anna at salet vil skape ro rundt drifta i klubben.

– No kan me sjå framover og lage planar som varetar klubb og den sportslege satsinga dei komande åra.

Vidare står det at Edmund Baidoo raskt har blitt ein favoritt på Fosshaugane (stadion) og at interessa frå andre klubbar auka for kvar kamp han spelte.

Baidoo har kontrakt i den austerrikske klubben til juni 2029.

– Enorm utvikling

NRK var tidlegare i veka i kontakt med sportssjef i Sogndal Fotball, Terje Skjeldestad, som då ikkje kunne kommentere saka. Me lukkast heller ikkje med å få ein kommentar frå Baidoo om overgangen.

Men tidlegare i sommar stilte Baidoo opp i eit eksklusivt TV-intervju med NRK i Sogndal.

Då fortalde han at han ser på seg sjølv som ein roleg og sjenert fyr.

– Då eg spelte min første kamp mot Vålerenga tenkte eg: Kva?! Så mange folk. Eg byrja å skjelve. Men då eg kom på bana, kjende eg meg vanleg.

Nervøsiteten er vanskeleg å sjå att i spelarstilen hans.

Hittil har han skåra åtte mål og hatt seks assists. Det gjer han til toppscorar i Sogndal Fotball denne sesongen.

Her kan du sjå heile intervjuet med Baidoo.

Edmund Baidoo kom frå Ghana til Sogndal i vinter, og har blitt ein storscorar. Spørsmålet er kor lenge han blir i Sogn. Du trenger javascript for å se video. Edmund Baidoo kom frå Ghana til Sogndal i vinter, og har blitt ein storscorar. Spørsmålet er kor lenge han blir i Sogn.

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt meiner 18-åringen har hatt ei enorm utvikling.

– Han er på eit heilt anna nivå enn både med- og motspelarar ein kan samanlikne han med, seier Saltvedt.

Saltvedt meiner Sogndal har gjort ein veldig god speidarjobb ved å oppdage Baidoo så tidleg. Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

I likskap med Hareide, meiner han det er eit enormt sal for ein norsk klubb på nivå to, og at det ligg mykje godt arbeid i alle ledd bak.

– Dette er Sogndal på sitt beste. Her får dei tidleg gevinst av å ha vidareutvikla eit ungt talent. Baidoo får ta eit steg vidare, og Sogndal Fotball kan få enno meir pengar.

Ville ikkje la han spele utan kontrakt

Som det kom fram i intervjuet frå august, har 18-åringen frå Ghana store ambisjonar.

– Eg vil vere på toppen. Eg vil bli ein av dei beste i verda.

Tidlegare i sommar sa sportssjefen i Sogndal Fotball, Terje Skjeldestad, at Baidoo var så god på treningsleiren, at Skjeldestad nekta å bruke han i treningskamp utan å gi han kontrakt først.

Han var redd nokon andre skulle sjå supertalentet og snappe Baidoo frå dei.

– Den historia blir vel berre betre og betre for kvar gong me fortel ho, sa Skjeldestad til NRKs reporter då.

Baidoo beskriv seg sjølv om roleg og litt blyg. No står han føre overgang til ein storklubb i Austerrike. Her frå intervjuet med NRK frå tidlegare i august. Foto: Sondre Dalaker / NRK

– Største talentet og salsobjektet sidan Bakke

Sportsjournalist i Sogn Avis, Endre Romøren, har følgt nøye med på Baidoo.

Han hevda i eit intervju tidlegare i sommar at Baidoo er det «største talentet og salsobjektet til Sogndal sidan sannsynlegvis Eirik Bakke».

Bakke vart seld frå Sogndal til Leeds i 1999, som då spelte i Premier League i England.

Sogn Avis sin sportsjournalist Endre Romøren meiner Baidoo er det største talentet sidan Eirik Bakke. Foto: Sondre Dalaker / NRK

– Om fem år ser me Baidoo på TV på eit stort lag. Eg er 94 prosent sikker på at han blir seld før overgangsvindauget stenger i år, sa Romøren til NRK i august.

Romøren har tidlegare skrive at Baidoo kanskje «er den mest ekstreme spelaren Sogndal har hatt, potensialmessig sett».

– Det han gjer i Sogndal, kan han også gjera på eit langt høgare nivå. Han har nokre ekstreme eigenskapar.

Skal til Haalands tidlegare klubb

Salzburg er ein klubb som er kjend for å fostre fram talent. Erling Braut Haaland spelte for klubben i 2019.

Haaland iført Salzburg si drakt frå kamp mot Napoli i 2019. Foto: LEONHARD FOEGER

– Dei er flinke til å plukke opp talent frå Europa og heile verda. Han kjem til ein klubb som er kjende for å fostre opp gode spelarar. Så der blir han nok godt varetatt, sa Åge Hareide til NRK på tysdag.

Bernhard Seonbuchner, sportssjefen i Salzburg, skriv i pressemeldinga at Baidoo allereie har imponert dei, til trass for sin låge alder.

– Han har ein god kombinasjon av fart og teknikk. Me er sikre på at han kan vise ferdigheitene sine hjå oss og. Me ser fram til å ha han her, men vil gi han all tida han treng for å kome seg på plass, står det vidare.