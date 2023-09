Sogndal vann mot Jerv trass i sjølvmål

Sogndal vann laurdag ettermiddag 1-3 borte mot Jerv, i 1.-divisjon fotball for herrar.

NRKs kommentator kallar første omgang «mye mer underholdende enn andre omgangen».

Midt i første omgang scora Sogndal to gonger på to minutt, men det siste var eit sjølvmål der keeper Renze Fij «klønet ballen i mål etter et innlegg fra Runar Hauge».

Det stod 1-2 ved pause.

Etter pausen var det «veldig tamt og tempoet i kampen var lavt» før Valdimar Ingimundarson (arkivfoto) scora sitt andre mål for kvelden «etter nok et nydelig Sogndal-angrep».

