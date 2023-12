Sogndal-spelar til islandsk klubb

Sogndal Fotball og den islandske klubben Vikingur er samde om ein permanent overgang for Valdimar Ingimundarson. Den islandske spelaren har spelt for Sogndal sidan januar 2022, men skal no spele for Vikingur. Gjennom to sesongar på Fosshaugane vart det 14 mål og 8 målgjevande pasningar, samanfattar Sogndal Fotball på sine heimesider.