Sogndal-spelar til eliteserieklubb

Sogndal Fotball og Sarpsborg 08 er samde om ein overgang for 20 år gamle Sondre Holmlund Ørjasæter. Det opplyser Sogndalfotball.no på sine heimesider. Klubben skriv at Ørjasæter har levert gode prestasjonar over tid. – Spesielt 2023-sesongen vart eit gjennombrot og interessa frå andre klubbar vart større og større, seier Håvard Flo.