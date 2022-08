Sogndal signerer toppscorar frå Canadisk Premier League

Sogndal Fotball har i dag annonsert signeringa av Alejandro Diaz frå canadiske Pacific FC. Meksikanaren forlèt den canadiske toppdivisjonen som toppscorar i ligaen. 26-år gamle Diaz har også spelt aldersbestemte landskampar for Mexico heilt opp til U23-nivå. På Facebook skriv Sogndal Fotball at det framleis står att arbeid med arbeidsløyve og registrering, men at dei håpar dette skal vere i boks i løpet av dei neste dagane.