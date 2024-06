Sogndal signerer ny spelar

Jamal Haruna (25) har signert for Sogndal, og blir ein del av klubben etter årets sesong.

Avtalen med midtstopparen strekkjer seg ut i 2027-sesongen.

– Dette er ein spelar vi har følgt det siste året, og vi fekk signal om at han ville ta nokre nye steg fann vi ut at tida for samtalar var inne, seier sportsjef i Sogndal, Håvard Flo på klubbens nettsider.

Haruna ser fram til å bli ein del av den nye klubben.

– Sogndal verkar som ein bra stad. Det er ein klubb som alle gode spelarar ønskjer å spele for, og fasilitetane er heilt fantastiske, seier han.