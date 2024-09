Sogndal Fotball hentar inn ny spiss

Sogndal Fotball og Tromsø IL er samde om ein låneavtale for Yoro Ba. Avtalen går ut 2024- sesongen. Yoro Ba er frå Senegal og er berre 18 år, skriv Sogndal på heimesidene sine. Sportssjef Terje Skjeldestad uttaler at dei ønskjer å få inn friskt blod, og at Yoro er ein litt annan profil enn dei spissane dei allereie har.