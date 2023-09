Sogndal 2-1 tapte mot Fredrikstad

Sogndal åpnet best og tok ledelsen etter et selvmål, men Fredrikstad snudde kampen etter scoringer av Aga og Aukland. Sogndal ga det et realt forsøk på slutten, men Håvard Jenssen stengte buret med noen strålende redninger. Dermed befester FFK sin plass på toppen av OBOS-ligaen.