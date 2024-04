Sogn og Fjordane energi ikkje bekymra etter hendinga i Innlandet

Me har jamnlege inspeksjonar og gode rutinar ved vårt vindkraftanlegg. Ein kan jo ikkje seia at det aldri skal skje feil ein gong i framtida, men me har inga grunn til å tru at noko liknande kan skje hos oss, seier Jannicke Lindvik, kommunikasjonsansvarleg i Sogn og Fjordane energi.



Lindvik understrekar til NRK at dei har fleire gode system for å hindra feil og hendingar. og at dei ved sin døgnbemanna produksjonssentral på Sandane, har kontinuerleg overvaking av alle kraftverka deira.