Sogn Avis: Geitene på kvist får leve

Dei omstridde villgeitene på Kvist i Høyanger får likevel leve. Det har Mattilsynet avgjort, skriv Sogn Avis. Avgjerda som er endeleg føreset at nokon vil ta ansvar for geitene. Det skapte store protestar då Mattilsynet i vår vedtok å skyte ned geitestammen som har gått utandørs året rundt i over 30 år, av omsyn til dyrevelferda.