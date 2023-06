Sogn Avis: Brann ønsker Sogndal-juvel

Sondre Ørjasæter har markert seg på venstrekanten til Sogndal i Obosligaen i år. No skriv Sogn Avis at Brann har retta blikket mot 19-åringen frå Stryn. Bergensklubben har midlar å handle for etter å nyleg ha seld både David Møller-Wolfe og Mathias Rasmussen til utlandet. Sogndal-trenar Tore André Flo seier til avisa at han ønsker å behalde stryningen, men at det til sjuande og sist kjem ned til pengar.