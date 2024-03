Sofa stod i brann- to personar frakta til Haukeland

Ein far i 70- åra og sonen i 40- åra blei i natt frakta til Haukeland universitetssjukehus etter at det begynte å brenne i heimen deira i Frydenbølien i Bergen. Brannalarmen gjekk i heimen like etter midnatt og naudetatane rykte ut. Brannen starta i ein sofa, og røykdykkarar fekk etter kvart kontroll på staden. Det blir opprett sak, melder Vest politidistrikt, Dei to personane fekk i seg røyk, men det er uvisst kor mykje.