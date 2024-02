Snøskred ved Jølster skisenter - to tatt og gjort rede for

Det har gått eit snøskred litt utanfor Jølster skisenter i Vestland. To personar vart tekne av skredet, men er no ute av snømassane. Ein av dei har ein skade i armen. Politiet trur ikkje det skal vera fleire som er tekne, men redningsressursar er likevel på veg for å stadfesta at det ikkje er fleire som er tekne.

– Ut frå dei opplysingane me har, trur me ikkje at det er fleire personar som vart tatt. Men me held fram med å få ressursar inn i området for å stadfesta er at ingen andre er i skredet, seier Helge Blindheim, operasjonsleiar i politiet til NRK.