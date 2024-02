Snøskred ved Jølster skisenter - kvinne til sjukehus

Litt etter klokka 11.30 søndag gjekk det eit snøskred like ved Jølster skisenter i Vestland. To personar vart tekne av skredet, men er no ute av snømassane. Ei kvinne i 50-åra vart floge til sjukehus med skader i ein arm.