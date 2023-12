Snøskred stenger veg i Luster

Det har gått eit lite snøskred over Veitastrondvegen på fylkesveg 5641 i Luster, melder Vegtrafikksentralen rundt klokka 08. Raset skal ha gått over vegen heilt i starten av Veitastrondvatnet. Det skal ikkje vera råd å passera, men entreprenøren er på veg for å rydda.