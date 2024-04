Snøskred stenger riksvei 13 Vikafjellet

Det har gått et snøskred ved Holasvingene på riksvei 13 Vikafjellet, opplyser Vegtrafikksentralen. Veien er stengt.

Entreprenør er på plass.

– Det skal ikke være et veldig stort skred, men det er behov for mer maskinelt utstyr for å få fjernet det, sier trafikkoperatør Christer Eide.

Utstyret er ventet å være på plass om en times tid, ifølge Eide. Han anslår at veien vil kunne åpnes igjen om rundt to timer, altså i 12.30-tiden.