Snøras sperrar for Bergensbanen

Strekninga mellom Myrdal og Hallingskeid er stengd på grunn av eit snøras, melder Bane Nor. Dei skriv på sine nettsider at dei avklarar situasjonen og vil koma med ei ny oppdatering klokka 15.00. Toga som er på veg over fjellet til Oslo og Bergen er råka. Desse har stått fast i timesvis på grunn av at eit godstog køyrte seg fast natt til torsdag.