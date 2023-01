Snøras på Hemsedalsfjellet

På riksveg 52 over Hemsedalsfjellet har det gått eit snøras over vegen. Det var kolonnekøyring på fjellovergangen onsdag morgon, men no vil det bli stengd ei stund. Vegtrafikksentralen opplyser til NRK at geolog skal opp og vurdere raset og faren for nye ras.