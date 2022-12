Snøkaos i Bergen: – Brøytemannskapa jobbar på spreng

Det er store utfordringar i trafikken i Bergen og omland etter kraftig snøfall natt til tysdag.

– Det snør ganske kraftig. Alle må køyre fint og etter forholda, seier trafikkoperatør Jenny Nilsson på Vegtrafikksentralen.

Ho fortel vidare at «alt tilgjengeleg mannskap er ute og jobbar på spreng» med å brøyte vegane.

Statsmeteorolog Steinar Skare ved Vêrvarslinga på Vestlandet fortel at det er kome mellom 10 og 20 cm med snø i natt.

– Eg ser på radarbildene at snøbyene har stoppa opp over Hordaland og at det er dei ytre delane som har fått mest.

Snøfallet har allereie gitt konsekvensar:

Bergen Lufthamn Flesland er stengt fram til klokka 08.00. Passasjerar blir likevel bedt om å møte i «normal tid».

I Øygarden har ein buss sklidd av vegen i Vestsidevegen på Ågotnes. Her er eitt felt stengd. Ingen personar kom til skade.

Bybanens linje to til og frå Fyllingsdalen er innstilt inntil vidare på grunn av straumbrot.

Frontkollisjon på fylkesveg 49 i Samnanger ved Fossen Bratte. Involverte personar er ute av bilane og er medvitne. Vegen er stengd.

BRØYTER PÅ SPRENG: Det var ikkje alle stader i Bergen og omland som var brøytt i dag tidleg. I Fjøsangerveien var det betre. Vegtrafikksentralen ber alle køyre forsiktig. Foto: Statens vegvesen

Skyss, som har ansvar for kollektivtrafikken i Vestland fylke, åtvarar om at det blir kraftige forseinkingar på morgonen.

Alle forseinkingar og innstillingar får du oversikt over her.

Enkelte turar kan også bli innstilt på kort varsel, fordi bussane ikkje kjem seg fram, varslar selskapet.

Flyplassen stengd

Snøfallet råkar også flytrafikken. Bergen lufthamn Flesland har stengt rullebanene fram til klokka 08.00.

– Det er på grunn av det kraftige snøvêret, fortel pressevakt Ylva Celius Trulsen til BT.

Også på helikopterterminalen er trafikken utsett inntil vidare på grunn av snøfallet. Passasjerar blir likevel bedt om å møte til vanleg tid, både på heliporten og på flyplassen.

UTSETTE AVGANGAR: Bergen lufthamn Flesland har stengt rullebanene grunna snøvêret. Foto: Rune Møklebust / NRK

Klarvêr seinare i dag

Statsmeteorolog Skare seier snøbyene skal trekke sørover utover føremiddagen.

– Det vil i så fall gi ein fin ettermiddag og kveld med mykje klarvêr i Bergen og omland, seier Skare.