Snø skaper utfordringer for søppelinnsamling i bergensområdet

Snøværet gjør søppelinnsamlingen vanskelig flere steder. Noen områder kommer ikke søppelbilene fram, og derfor blir ikke spannene tømt. Det skriver BIR i en pressemelding.

– Snøkaoset fører til en krevende arbeidssituasjon for våre renovatører, sier Jan Oddvar Skulstad, leder for innsamling i BIR Husholdning.

Skulstad forteller at de har alt av mannskap og biler i sving, og at søppelbilene er godt skodd. Likevel har det vært såpass utfordrende kjøreforhold noen steder at søppelet ikke blir hentet før neste uke.

– Etterslepet som har bygget seg opp må vi ta igjen utover i neste uke. Det blir en del overtid, men vi har et godt overblikk over situasjonen og har en plan for hvordan vi skal gjøre det, sier Skulstad.

Noen kunder har fått en egen tekstmelding med informasjon om dette, og bes om å forholde seg til dette.

– Vi beklager eventuelle ulemper, og setter stor pris på forståelsen og samarbeidet med kundene.