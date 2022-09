Snø på fjellovergangar

No må du ha vinterdekk om du skal over nokre av fjellovergangane i Sør-Noreg. Både på fylkesveg 55 Sognefjellet (bildet) og fylkesveg 51 Valdresflye er det kome snø. Statens vegvesen ber bilistar som skal over dei fjella om å vera merksame på føret.