Snø og slaps på Vikafjellet

Det er meldt om snø og slaps på riksvei 13 over Viafjellet. Brøytebil er på vei, opplyser Statens vegvesen.

De opplyser at det er nødvendig med vinterdekk for bilister som skal over fjellovergangen mellom Voss og Sogn. Det er varslet snø på flere fjelloverganger mellom Øst og vest i helgen.