Smitteverntiltakene justeres i Bergen: – Opplever siste rest av utbruddet

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Seks personer har fått påvist koronaviruset i Bergen det siste døgnet.

– Med dagens smittetall, kan vi slå fast at vi har en nedadgående trend. Vi har grunn til å tro at dette blant annet skyldes tiltakene Bergen kommune iverksatte, sier byrådsleder Roger Valhammer (Ap).

Fra onsdag vil det åpnes for 200 deltakere på offentlige igjen, i tråd med den nasjonal forskriften.

Dette har vært begrenset til 50, etter at byrådet i Bergen en rekke lokale tiltak for å slå ned på den dramatiske smittesituasjonen i byen for snart to uker siden.

Den generelle anbefalingen om hjemmekontor, bruk av munnbind på kollektiv transport og forbud mot private samlinger med mer enn ti personer, vil bestå.

– Veldig mye av smittespredningen skjer i private sammenhenger. Det gjør at vi viderefører å ha maks ti personer i privat sammenheng, sier Valhammer.

Offentlige utesteder, restauranter og barer skal fortsette å føre liste over besøkende.

MUNNBIND: Byrådet i Bergen innførte anbefaling om munnbind på kollektivtransport, der enmetersregelen ikke kan overholdes. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas

Forlenget dugnaden

FHI vuderer ikke det slik at utrbruddet i Bergen er helt slått ned.

– Selv om tendensen og trenden den siste uken forhåpentligvis tilsier at vi nå opplever siste rest av utbuddet, sier Valhammer.

De nye tiltakene ble innført etter at det ble flere ganger samme uke ble rapportert om høyeste antall smittede siden utbruddet startet.

Oslo kommune har valgt å styre unna flere av de strenge tiltakene, til tross for at flere av bydelene nå er røde.

Svingende smittetall

Siden smitteverntiltakene ble innført, har smittetallene i Bergen svingt litt fra dag til dag.

Det ble rapportert 29 nye smittetilfeller lørdag, mens det dagen etter var en halvering med 14 nye smittede.

De strenge smitteverntiltakene skulle i utgangspunktet vare i ti dager, men ble senere forlenget i fire dager, til 22. september.