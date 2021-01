Smitteutbrudd blant ansatte på Haukeland universitetssjukehus

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det skriver Bergens Tidende.

En pasient som var innlagt på en av infeksjonspostene på Haukeland universitetssjukehus noen dager i desember, fikk senere påvist koronavirus.

Ansatte som var definert som nærkontakter, ble testet. Senere fikk fire av dem påvist koronaviruset.

– Vi tror smitten kom inn i sykehuset med en pasient, sier seksjonslege Trond Bruun på infeksjonsseksjonen på Haukeland til NRK.

SMITTEUTBRUDD: – Dette er en situasjon vi gjerne skulle vært foruten, sier Trond Bruun på infeksjonsseksjonen ved Haukeland universitetssykehus. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Totalt er tretten ansatte knyttet til utbruddet. Ingen andre pasienter på infeksjonsposten har fått påvist smitte.

– Det er selvfølgelig en situasjon vi gjerne skulle vært foruten. Det er forventet at det skjer utbrudd også i sykehus. Da gjelder det å takle det på best mulig måte. Personalet har tatt dette veldig bra, sier Bruun.

Ni testet positivt denne uken

I løpet av romjulen utviklet flere ansatte symptomer, også dem som ikke var definert som nærkontakter. Dermed vokste utbruddet.

– Nærkontaktene til pasienten ble satt i karantene. Det har nok også smittet over til noen andre som ikke var definert som nærkontakter. Da har det gått flere ansatte med smitte i arbeid, uten symptomer, sier Bruun.

SMITTE MELLOM ANSATTE: Haukeland sier smitteprosedyrene er fulgt, men at det likevel kan ha oppstått smitte mellom ansatte. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas

Han understreker at smittevernprosedyrene har blitt fulgt underveis.

– Dette viser bare at kriteriene for nærkontakter og prosedyrene ikke er noen garanti mot smitte.

– Er det drift som normalt nå på avdelingen?

– Ja, nå er det omtrent som normalt. Vi hadde noe redusert kapasitet en periode på den posten, og har blitt avlastet på andre poster på andre avdelinger, men det har gått fint.

Flere smittet

Så sent som tirsdag denne uken testet en ansatt positivt på viruset.

Personen som var innlagt på sykehuset, hadde en helt annen diagnose. Personen skal ikke ha hatt symptomer ved innleggelse.

På sengeposten er det pasienter med ulike infeksjonssykdommer, også koronapasienter.

– Hvorfor har det gått såpass lang tid før dere går ut med denne informasjonen?

– Det er ikke noe vi har forsøkt å legge lokk på. Vi har publisert antallet smittede daglig på sykehuset. Utbruddet har pågått over en viss tid, så det har ikke vært så mange smittede på en gang.

– Har pasientene som har vært innlagt vært klar over det?

– Vi har ikke informert alle pasienter om dette. Men vi har utført testing av pasienter og da har vi forklart hvorfor vi har hatt smitte i avdelingen.

Gjennomgang av prosedyrer

Han sier de har hatt en grundig gjennomgang av utbruddet og kartlegging av det.

– Vi har økt fokus på at noen pasienter kan være mer smittsomme enn andre, og at vi der må bruke forsterkede smittevernprosedyrer.

– Vi har for eksempel mer fokus på at maskene passer til den enkelte, for det er forskjellig type masker. I tillegg handler det om å sette mange nok ut i karantene. Også grensetilfeller som kanskje ikke fyller definisjonen for nærkontakt, men der man likevel kan tro at det er en smitterisiko, sier Bruun.