Smitten aukar i Bergen – over 30 tilfelle knytt til utestad

Tysdag melder Bergen kommune om 45 nye smittetilfelle i byen.

Etter tre veker med lokale smitteverntiltak, i hovudsak retta mot barn og unge, går ikkje smittetala ned.

Snittet på talet smitta dei siste sju dagane er 33,2.

I dei sju dagane før det igjen var snittet 26,2.

I Helse Bergen sitt område er R-talet no vurdert til å vera 1,1.

I media har det vore fleire saker om store utandørsfestar dei to siste helgene. Det har medverka til utbrot mellom anna hjå studentar på Høgskulen på Vestlandet.

Det er også fleire utbrot på skular i Bergen, både barneskular og vidaregåande skular.

– Vi må vel kunne seie at vi er litt uroa. Vi hadde håpa at smittetala skulle gå ned, men vi ser no at det motsette skjer. Det byrjar å bli litt uoversiktleg, seier smittevernoverlege Frank van Betten.

Disse tiltakene gjelder i Bergen kommune Ekspandér faktaboks Tiltakene gjelder til og med 12. mai. Begrensning av private sammenkomster til 2 personer utover egen husstand. Det tillates likevel at en husholdning som består av 1 eller 2 personer kan få besøk av flere så lenge de besøkende tilhører én annen husholdning. Inntil 10 personer totalt kan være samlet forutsatt at 1 meters avstandskravet kan overholdes.

Svømmehaller holdes stengt, med unntak av skolesvømming, organiserte idrettsaktiviteter, trening for toppidrett, behandling og rehabilitering.

Fornøyelsesparker, bowling, lekeland og tilsvarende steder med aktiviteter for barn og unge holdes stengt.

Alle innendørs arrangementer uten faste tilviste plasser kan kun ha ti personer til stede. Dette gjelder også kulturarrangementer for utøvere under 20 år

Plikt til å bruke munnbind når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand.

Rødt nivå på skoler og barnehager hvor det er pågående utbrudd.

32 smitta kan knytast til utbrot på bar

Det er også eit smitteutbrot på ein utestad i Bergen sentrum som no får fokus hjå smittevernleiinga i kommunen.

I dagens oppdatering om smittesituasjonen i Bergen, ber kommunen om at personar som har vitja utestaden Hectors Hybel går og testar seg.

– Vi har registrert 20 smittetilfelle hjå personar som har besøkt Hectors Hybel. I tillegg har vi registrert smitte hjå 12 nærkontaktar i dette utbrotet, seier van Betten.

Det betyr at minst 32 smittetilfelle kan knytast til personar som har vitja utestaden i Nygårdsgaten.

Tilsette smitta

Smittevernoverlegen ber folk som vitja utestaden frå fredag 30. april til måndag 3. mai om å ta ein koronatest.

Drift- og økonomiansvarleg Isabel Eidesund synest det er ein lei situasjon.

– To tilsette som var på jobb fredagen, testa seinare positivt. At eit sånt utbrot skjer, er utruleg kjipt.

Ho fortel at utestaden har hatt hyppige kontrollar og at dei tilsyna ikkje har hatt noko å utsette på smittevernrutinane deira.

SMITTEVERNOVERLEGE: Frank van Betten i Bergen kommune. Foto: Marit Hommedal / NTB

Truleg ikkje lettingar i smitteverntiltak

Dei lokale smitteverntiltaka i Bergen går ut i morgon.

Byrådet i Bergen vil halda ein pressekonferanse klokka 14.00 onsdag ettermiddag, der dei orienterer om situasjonen vidare.

Slik situasjonen er no, i tillegg til aukande smitte i nabokommunen Bjørnafjorden, er det svært lite truleg at det blir lettingar i smitteverntiltaka i Bergen.

– Vi må revurdere dei tiltaka vi har no og sjå på ulike tiltak for å bøte på at smitten aukar. Vi er ikkje i mål enno, seier van Betten.

For dei som hadde håpa på lettingar i smitteverntiltaka før langhelg og 17.mai, har han ein knusande beskjed:

– Det er utbrot både her og der. Det uroar oss. Det gjer nok at vi ser at vi ikkje kan lette på tiltaka.

Sjukehusdirektør Eivind Hansen i Helse Bergen meiner den siste kalkuleringa av R-talet er eit lite varsku.

– At talet er over 1 bør vera eit varsku for oss alle inn mot langhelga med fridagar og 17. mai. Ikkje ta fri frå smitteverntiltaka, er oppfordringa frå sjukehusdirektøren.

For få dagar sidan hadde han null innlagde koronapasientar for første gong på fleire månadar.

Tysdag er tre personar innlagd med covid-19 på Haukeland universitetssjukehus.