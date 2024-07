Smell og skrik i Bjørnafjorden

Det ble hørt to smell samt hyling og skriking i et boligfelt på Moberg i Bjørnafjorden i 00.30-tiden i natt. Politiet oppsøkte et aktuelt hus, men ingen der kunnes settes i sammenheng med hendelsen. Det er ikke meldt om skadde personer og politiet har avsluttet på stedet. Ifølge melder kunne smellene høres ut som skudd.